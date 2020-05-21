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Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика

Хэй призвал не спешить с организацией боя Усика
11:08 Сегодня Телеграф vringe.com Фото: Facebook

Новости спорта:Менеджер Дерека Чисоры объяснил, почему бой с Усиком придется подождать.

Как известно, босс промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн во время пандемии коронавируса в течение четырех недель задумал провести в саду своего особняка серию боев при участии нескольких десятков болельщиков.

Дэвид Хэй, бывший чемпион мира в двух весовых категориях и менеджер Дерека Чисоры, заявил, что бой его подопечного с Александром Усиком в ближайшие планы Хирна не входит.

"Слишком большой бой. Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе не может драться в саду. Бой заслуживает широкую огласку. Это PPV-мероприятие, которому необходима раскрутка.

Если нужно будет подождать несколько месяцев, значит, так тому и быть. Дерек больше предпочитает бой со зрителями. Я точно чувствую, что стиль Дерека – работать на толпу", - сказал Хэй.

Ломаченко и Лопес отказались от промежуточных боев

Изначально Усик и Чисора должны были подраться в ближайшую субботу в Лондоне на арене О2.

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Дэвид Хэй, Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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