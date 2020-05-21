Бой Ломаченко - Лопес может пройти на открытом воздухе

Новости спорта:Состояться поединок может в сентябре.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассматривает вариант с проведением боя между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом на открытом воздухе.

Он по-прежнему отдает предпочтение поединку со зрителями на трибунах.

«Это крупный бой, так что мы должны сделать нечто впечатляющее, причем со зрителями на трибунах. Организовать бой на открытом воздухе. Есть много инновационных вещей, которые мы можем воплотить в жизнь, соблюдая при этом правила социальной дистанции», — завил Арум в комментарии ESPN.

Накануне Боб Арум признался, что хочет провести бой двух чемпионов легкого дивизиона в сентябре. Конкретную дату планируют озвучить после прибытия Ломаченко в США.

На кону поединка Ломаченко и Лопеса — статус абсолютного чемпиона в легком весе. Украинский боксер владеет поясами по версиям WBA, WBO и WBC.