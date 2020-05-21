Владимир Кличко рассказал, когда впервые отказался выйти на бой против брата

Новости спорта:Владимир Кличко рассказал, как его и брата хотели заставить драться в "выставочном бою".

Легендарный украинский боксер, один из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимир Кличко рассказал, когда впервые в профессиональной карьере отказался выйти в ринг против своего брата, «Вечного» чемпиона мира по версии WBC, действующего мэра Киева Виталия Кличко. Как отметил Владимир, это случилось во время его выступлений за немецкий боксерский клуб во Фленбурге.

"Клуб организовал две товарищеские встречи против национальной команды Украины, в которой выступал Виталий, — написал Владимир в своей книге "Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе", которая вышла во многих странах мира, в том числе и в Украине. – Земляки приехали из Киева автобусом, и мы все вместе поехали на поезде в направлении Северного моря. Тренер рассказал о ходе событий и записал меня в клуб Фленбурга, а Виталия – в национальную команду в качестве соперника в моем весе.

Но об этом не могло быть и речи. Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Мы никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось.

"Это всего лишь выставочный бой", — говорили они. Даже в показательных боях мы не поднимем кулаки друг на друга, ответили мы. "Вам нужно просто притворяться", — настаивали они. Но и этого мы не хотели. "Тогда мы будем обманывать зрителей". К счастью, они смирились з нашим решением и поставили нас на бои с более легкими соперниками".