У промоутера Ломаченко возникли проблемы с возобновлением бокса в США

Новости спорта:Шакуру Стивенсону ищут нового соперника на 9 июня.

Американская промоутерская компания Top Rank уже совсем скоро собирается возобновить бокс в США, проводя по 2-3 шоу в неделю, но уже с первым запланированным возникли проблемы.

Шоу 9 июня должен возглавить чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО), который поднимется на категорию выше и не будет защищать свой пояс.

Его соперником должен был стать Рафаэль Рава, но у мексиканца возникли проблемы с визой, поэтому он не сможет провести бой 9 июня.

В Top Rank уже объявили, что ищут другого соперника для Стивенсона.