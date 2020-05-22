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"Невиданный камбэк": Джошуа о возвращении Тайсона на ринг

"Невиданный камбэк": Джошуа о возвращении Тайсона на ринг
11:01 Сегодня Телеграф vringe.com

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа не удивился, что Железный Майк возвращается на ринг.

Топ-боец супертяжёлого веса Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) заявил, что с превеликой радостью посмотрит на бой-возвращение американского ветерана Майка Тайсона (50-6, 44 КО), — и без разницы, будет это ярмарочный или настоящий поединок.

«Это как раз то, ради чего мы дышим и кто мы такие. Для всех вокруг это невиданный камбэк Тайсона, но для него это просто то, что он делает. Он же боец, верно? Походу, Майк просто взял небольшой перерывчик, а все такие: о-о-о, божечки, Тайсон возвращается!» — Усмехается британец.

«Я точно буду одним из зрителей, стопроцентно. Этот чел вытащил себя из того окружения на райончике, стал чемпионом в любителях, самым молодым супертяжем-чемпионом в профи и одним из самых узнаваемых лиц в мире бокса. Как по мне, то глобально люди знают только двух боксёров — Мухаммеда Али и Майка Тайсона», — подчеркнул Энтони, и где-то закручинились Пакьяо, Канело и Мэйуэзер.

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Британский обладатель поясов IBF/WBO/WBA в супертяжёлом весе добавил, что Тайсон по-прежнему остаётся его «величайшей мотивацией».

«Он из тех, кто наиболее близок к моему поколению, так что для него в моём сердце отдельный уголок», — подытожил Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Майк Тайсон.
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