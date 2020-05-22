Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает

Новости спорта:Президент WBC готов включить Майка Тайсона в рейтинг организации.

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман готов включить Майка Тайсона в рейтинг WBC.

"Майк Тайсон был самым юным боксером, завоевавшим звание чемпиона мира. Возможно, он станет и самым возрастным. Тайсон – потрясающая, легендарная личность. Он икона бокса, икона WBC.

Тайсон с помощью одного удара мог в любой момент нокаутировать любого соперника. Конечно, мы будем поддерживать его. Мне не нравятся спекуляции. Возвращение Тайсона – тема, которая всех нас развлекает. Выставочный бой – это одно, но если Майк полноценно вернется, то ему надо получить лицензию и пройти всю процедуру.

Я не собираюсь убивать мечту. Я буду очень сильно поддерживать Тайсона, он этого заслуживает. Если Майк мечтает сказать: "Я хочу быть в рейтинге" я отвечу "да", мы включим его в рейтинг", – сказал Сулейман.

Напомним, Тайсон дважды владел поясом WBC (1986—1990, 1996). Свой последний официальный поединок "Железный Майк" провел в 2005 году.