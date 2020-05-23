Хирн уверен, что Джошуа и Фьюри встретятся дважды

Новости спорта:Стороны обоих чемпионов уже начали переговоры.

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн выразил уверенность в том, что Энтони Джошуа проведет сразу два боя против Тайсона Фьюри в 2021 году.

Хирн отметил, что стороны обоих боксеров уже приступили к обсуждению деталей будущих мегафайтов.

«Мы знаем, что сейчас Тайсон Фьюри должен драться с Деонтеем Уайлдером. Мы знаем, что Энтони Джошуа должен драться с Кубратом Пулевым. Мы знаем, что Уайлдер не отступит, поэтому нет никакого смысла обсуждать бой Джошуа — Фьюри в этом году», — приводит слова Хирна Boxingnews24.com.

«Переговоры уже ведутся. Все настроены организовать два боя Джошуа — Фьюри в 2021 году. Я действительно уверен, что мы получим оба этих боя».

В начале мая инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Джошуа и Фьюри могут провести объединительный бой в конце 2020 года на территории Саудовской Аравии.

На сегодняшний день Джошуа владеет поясами WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Фьюри завоевал титул WBC, нокаутировав Деонтея Уайлдера в феврале.