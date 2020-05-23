Скачать
Суббота, 23.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Лучшие бомбардиры Лиги чемпионов к 23 годам: Шевченко - в топ-10
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Может ли чемпионат начаться уже 30 мая?
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Джон Джонс объявил о приостановке карьеры в UFC
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Владимир Кличко вспомнил, как отказался от боя с братом

Владимир Кличко вспомнил, как отказался от боя с братом
09:44 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com

Новости спорта:Это случилось еще во время его выступлений за немецкий боксерский клуб.

Легендарный украинский боксер веса Владимир Кличко рассказал, когда впервые в профессиональной карьере отказался выйти в ринг против своего брата, «вечного» чемпиона мира по версии WBC, действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Как отметил Владимир, это случилось во время его выступлений за немецкий боксерский клуб во Фленбурге.

«Клуб организовал две товарищеские встречи против национальной команды Украины, в которой выступал Виталий. Земляки приехали из Киева автобусом, и мы все вместе поехали на поезде в направлении Северного моря. Тренер рассказал о ходе событий и записал меня в клуб Фленбурга, а Виталия – в национальную команду в качестве соперника в моем весе.

Но об этом не могло быть и речи. Мы пообещали маме никогда не драться друг против друга. И держали слово. Мы никогда бы не это не пошли. И хотя тренер вместе со спонсором пытались нас переубедить, им это не удалось.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

«Это всего лишь выставочный бой», — говорили они. Даже в показательных боях мы не поднимем кулаки друг на друга, ответили мы. «Вам нужно просто притворяться», — настаивали они. Но и этого мы не хотели. «Тогда мы будем обманывать зрителей». К счастью, они смирились з нашим решением и поставили нас на бои с более легкими соперниками», – написал Владимир в своей книге «Управление вызовами: как применять спортивную стратегию в жизни и бизнесе».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс, Бокс новости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
02 Бавария не воспользовалась выкупом Коутиньо
03 Президент WBC: Возвращение Тайсона - тема, которая всех нас развлекает
04 Со СМИ не общаться: Федерация футбола Беларуси установила правила для игроков
05 Степаненко рассказал о забавной истории с Ярмоленко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь