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Уайт рассказал, как избил Фьюри в спарринге

Уайт рассказал, как избил Фьюри в спарринге
15:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Диллиан Уайт заявил, что не хочет хвастаться, но рассказал о спаррингах с нынешним чемпионом WBC.

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт (27-1, 18 КО) заявил, что бил и даже неоднократно ронял обладателя полновесного титула Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) в тренировочных поединках.

"Ну, я и Тайсон Фьюри сошлись в спарринге, и я избил его. Я ронял его несколько раз.

Это так просто. Вы знаете, он хочет сидеть без дела, говорить и говорить. Если я такой легкий соперник, то почему он не торопится драться со мной? Прежде чем победить Уайлдера, он сказал: "Когда я побью Уайлдера, я дам Диллиану Уайту шанс побороться за титул". Он просто болтун. Я просто устал", - сказал Уайт в интервью Sky Sports.

Тем не менее, Уайт хочет сразится за титул как можно скорее. Если он одержит победу над бывшим чемпионом WBA Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО) в июле, Уайт ожидает встречи с победителем третьего поединка между Фьюри и Уайлдером.

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"Заслуга Фьюри в его ментальности, психическом здоровье и все такое. Он проделал отличную работу. Он вдохновил многих людей и тому подобное. Но что касается бокса, я не собираюсь сидеть здесь и разыгрывать сочувствие. ... У него есть пояс. Я хочу драться с ним. Так что мне все равно. Это война. Давай"

Поначалу 32-летний Уайт не хотел говорить о том, что произошло во время его спарринг-сессий против Фьюри, но потом все же сказал.

"Тайсон Фьюри может рассказать вам, ребята. Я не из тех, кто хвастается спарринг-историями. Но Тайсон Фьюри может рассказать вам, ребята, что случилось. Я не хочу хвастаться, мол, я сделал то и сделал это. Но он сам начал рассказывать, как бил меня в зале, и тому подобное. Хотя на самом деле ничего такого не было. Но люди в лагере знают. Люди в боксе знают. Они знают обо мне", - добавил Уайт.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Новости бокса, Диллиан Уайт.
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