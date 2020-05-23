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Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

До карантина Постол был близок к завершению карьеры

До карантина Постол был близок к завершению карьеры
14:12 Сегодня Телеграф Luckypunch.net

Новости спорта:Вскоре украинец вновь оспорит титул чемпиона мира.

Вадим Корнилов, менеджер экс-чемпиона мира в первом полусреднем весе Виктора Постола (31-2, 12 КО) поделился ожиданиями от боя украинца с чемпионом по версиям WBC и WBO Хосе Рамиресом (25-0, 17 КО).

Также Корнилов заявил, что Постол был близок к завершению карьеры.

«Кроме базового промоутера Постола компании Elite Boxing Promotions, к нему еще присоединился промоутер в лице TBG Promotions, это структура Эла Хэймона. Это случилось еще до предыдущего его боя. Было предложение, мы это предложение приняли, и из этого, в принципе, все неплохого получилось.

Мы уже в каких-то моментах задумывались, что, может быть, уже Виктор будет заканчивать карьеру, но тут пришла еще одна возможность, которой можно было воспользоваться.

В этой команде можно максимально повлиять на то, чтобы этот поединок прошел нейтрально. Однако сказать, что 100% судейство будет нейтральным, я, наверное, не возьмусь, ведь все-таки проводит шоу компания Top Rank, которая ведет дела Рамиреса, бой пройдет у него практически дома во Фресно. Тут даже дело не в промоутерстве и влиянии, но очень часто судьи, оценивая, кто домашний боксер, все-таки более склоняются иногда к этому боксеру.

Вы знаете, на таком уровне, в таких боях, риск того, что будет нечестное судейство, по моему мнению, недалек от того, что кто-то просто кого-то нокаутирует, или кто-то кого-то остановит. Остановка – один из факторов, есть еще много факторов. Я все-таки верю в то, что, если боксер верит в себя и идет к своей цели, и не думает о всем вышеперечисленном, а Витя именно такой человек, я думаю, что результат сам о себе скажет», - сказал Корнилов.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Напомним, изначально бой Постол – Рамирес должен был пройти в феврале в Китае, однако из-за коронавируса поединок перенесли в США на май, а потом на июль.

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Бокс, Хосе Рамирес, Виктор Постол, Бокс новости.
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