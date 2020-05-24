Бывший чемпион мира и соперник Ломаченко готов к бою против Райана Гарсии

Новости спорта:Боксер не против провести поединок без зрителей.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 KO) заявил о своей готовности встретиться с Райаном Гарсией (20-0, 17 KO). При этом он отметил, что не уверен в готовности потенциального соперника.

"Я готов. Почему нет? Но готов ли Райан, у него же шесть миллионов подписчиков в социальных сетях. Как же он выйдет на ринг без присутствия фанатов?

Для меня это не проблема. Я дерусь везде, независимо от того, сколько людей на арене.

Он чемпион в социальных сетях. Он пытается драться со всеми: бойцом UFC, Абнером Маресом, со мной", - рассказал Линарес в интервью YouTube-каналу Golden Boy.

Ранее венесуэлец заявил о желании провести реванш с Василием Ломаченко.