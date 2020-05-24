Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Бывший чемпион мира и соперник Ломаченко готов к бою против Райана Гарсии

Бывший чемпион мира и соперник Ломаченко готов к бою против Райана Гарсии
07:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Боксер не против провести поединок без зрителей.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Хорхе Линарес (47-5, 29 KO) заявил о своей готовности встретиться с Райаном Гарсией (20-0, 17 KO). При этом он отметил, что не уверен в готовности потенциального соперника.

"Я готов. Почему нет? Но готов ли Райан, у него же шесть миллионов подписчиков в социальных сетях. Как же он выйдет на ринг без присутствия фанатов?

Для меня это не проблема. Я дерусь везде, независимо от того, сколько людей на арене.

Он чемпион в социальных сетях. Он пытается драться со всеми: бойцом UFC, Абнером Маресом, со мной", - рассказал Линарес в интервью YouTube-каналу Golden Boy.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее венесуэлец заявил о желании провести реванш с Василием Ломаченко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Хорхе Линарес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Бавария забила пять мячей Айнтрахту
05 Клуб Реброва с двумя украинцами в составе удачно возобновил сезон
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь