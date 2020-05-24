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Тайсон Фьюри: Я сейчас не думаю о Джошуа

Тайсон Фьюри: Я сейчас не думаю о Джошуа
12:33 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксер не думает о поединке за объединение титулов.

Тайсон Фьюри надеется провести бой за объединение титулов супертяжелого веса против Энтони Джошуа, но сперва обоим боксерам нужно выполнить контрактные обязательства.

У Фьюри это третий бой с Деонтеем Уайлдером, а для Джошуа - поединок с Кубратом Пулевым.

«Я сейчас не думаю о Джошуа. Если Уайлдер нокаутирует меня, то никакого боя с Джошуа не будет. У меня бой с Уайлдером, а у Энтони свои дела».

«Ему нужно победить Пулева. А в супертяжах совсем не стоит считать, что тебе гарантирована победа. Так что по одному бою за раз. Выиграл - иду дальше».

«И все же я надеюсь на поединок с Джошуа за все пояса. Надеюсь на всебританскую битву в супертяжелом дивизионе», - сказал Фьюри.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Бой Джошуа - Пулев должен состояться осенью, а вот битва Фьюри - Уайлдер, скорее всего, пройдет уже в 2021 году, так как промоутеры не готовы ее организовывать без болельщиков на трибунах.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Бокс новости.
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