Скачать
Воскресенье, 24.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Бавария забила пять мячей Айнтрахту
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Стала известна официальная дата возобновления Ла Лиги
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)
Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Хэйни: Не знаю, будет ли Лопес драться в следующем бою с Ломаченко

Хэйни: Не знаю, будет ли Лопес драться в следующем бою с Ломаченко
13:25 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Американец готов драться с победителем поединка.

Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни заявил, что Ломаченко должен справиться с Теофимо Лопесом в их очном бою. По его словам, он готов провести бой с победителем встречи.

«В мире бокса может произойти что угодно. Трудно ли будет Теофимо победить? Да, это знают все. Произойти может все что угодно, но я вижу победу Василия», — заявил Девин Хэйни.

«Не знаю, будет ли Лопес драться в следующем бою с Ломаченко, ведь он слишком много лжет. Я не верю его словам и не знаю, с кем он будет сражаться дальше. Конечно, я буду драться с Теофимо, или с победителем их боя с Ломаченко. Я дам им шанс».

Известный промоутер Боб Арум сообщил, что поединок Василия и Теофимо из-за пандемии коронавируса может состояться лишь в сентябре.

Непобежденный 22-летний американец стал чемпионом мира после победы над Ричардом Комми во втором раунде их декабрьского поединка.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Василий Ломаченко в своем последнем поединке в августе прошлого года победил британца Люка Кэмпбелла.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Японская девушка-рестлер умерла в возрасте 22 лет
02 Ганнибал Кинг - король уличного спорта (Фото)
03 Экс-футболист Металлиста покончил жизнь самоубийством
04 Боруссия Д не заметила Вольфсбург: обзор матча (Видео)
05 За Усика заступилась девушка-боец ММА (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь