Новости спорта:Американец готов драться с победителем поединка.

Американский чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни заявил, что Ломаченко должен справиться с Теофимо Лопесом в их очном бою. По его словам, он готов провести бой с победителем встречи.

«В мире бокса может произойти что угодно. Трудно ли будет Теофимо победить? Да, это знают все. Произойти может все что угодно, но я вижу победу Василия», — заявил Девин Хэйни.

«Не знаю, будет ли Лопес драться в следующем бою с Ломаченко, ведь он слишком много лжет. Я не верю его словам и не знаю, с кем он будет сражаться дальше. Конечно, я буду драться с Теофимо, или с победителем их боя с Ломаченко. Я дам им шанс».

Известный промоутер Боб Арум сообщил, что поединок Василия и Теофимо из-за пандемии коронавируса может состояться лишь в сентябре.

Непобежденный 22-летний американец стал чемпионом мира после победы над Ричардом Комми во втором раунде их декабрьского поединка.

Василий Ломаченко в своем последнем поединке в августе прошлого года победил британца Люка Кэмпбелла.