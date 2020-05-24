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Кличко вспомнил, как в армии едва не подрался с "дедом"

Кличко вспомнил, как в армии едва не подрался с "дедом"
15:16 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боксер служил в Черкасской области.

Украинский боксер Виталий Кличко в интервью Mixsport рассказал по времена своей службы в армии.

"Нам только выдали военную форму, как один "дед" командирским тоном приказал носить воду. Габаритами этот парень был меньше меня, но я сказал, что буду отвечать лишь на приказы командира.

Ответ ему категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны.

Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что "деды" захотят расправиться с строптивым "салагой". Напряжение спало только на следующий день".

"Утром на построении объявили, что среди всех есть чемпион страны по боксу Виталий Кличко. После "дед" сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: "Что же ты мне об этом раньше не сказал?".

Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не принуждал", - рассказал боксер.

Отметим, что Виталий Кличко проходил службу в советской армии в городе Умань с 1989 по 1991 год.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Ранее сообщалось, что братьям Кличко предложили вернуться в ринг и стать участниками боксерского турнира легенд.

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Виталий Кличко, Армия, Бокс, ВСУ, Дед.
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