Кличко вспомнил, как в армии едва не подрался с "дедом"

Новости спорта:Боксер служил в Черкасской области.

Украинский боксер Виталий Кличко в интервью Mixsport рассказал по времена своей службы в армии.

"Нам только выдали военную форму, как один "дед" командирским тоном приказал носить воду. Габаритами этот парень был меньше меня, но я сказал, что буду отвечать лишь на приказы командира.

Ответ ему категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны.

Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что "деды" захотят расправиться с строптивым "салагой". Напряжение спало только на следующий день".

"Утром на построении объявили, что среди всех есть чемпион страны по боксу Виталий Кличко. После "дед" сам подошел, протянул руку и примирительным тоном пробубнил: "Что же ты мне об этом раньше не сказал?".

Инцидент был исчерпан, больше меня никто воду носить не принуждал", - рассказал боксер.

Отметим, что Виталий Кличко проходил службу в советской армии в городе Умань с 1989 по 1991 год.

Ранее сообщалось, что братьям Кличко предложили вернуться в ринг и стать участниками боксерского турнира легенд.