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Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес

Чемпион мира дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес
15:36 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Американец готов встретиться с победителем противостояния.

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни поделился ожиданиями от боя между обладателем титула IBF Теофимо Лопесом и чемпионом WBA, WBC Franchise, WBO Василием Ломаченко.

"Я не знаю, когда состоится этот бой. Теофимо слишком часто врет - он даже сам не уверен в том, что в следующем поединке встретится с Ломаченко. Но я готов боксировать с победителем такого боя. Мне все равно, кто выиграет и заберет пояса".

"Конечно, я дам Теофимо шанс на победу, ведь это бокс. В этом виде спорта может случиться всякое. Будет ли Лопесу сложно победить Ломаченко? Безусловно. Мне кажется, что Василий победит", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

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Напомним, что поединок Теофимо с Ломаченко должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса встречу перенесли на неопределенное время.

Ранее об организации поединка между украинцем рассказал известный промоутери американцем Боб Арум.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, Девин Хэйни.
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