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За Усика заступилась девушка-боец ММА (Видео)

За Усика заступилась девушка-боец ММА (Видео)
09:35 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Елена Колесник записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку.

Украинская спортсменка, профессиональный боец ММА из Одессы, 29-летняя Елена Колесник (5–2, 1 NC) записала видеоролик, в котором раскритиковала журналистку Янину Соколову, которая ранее резко ответила боксеру Александру Усику за его провокационное видео, а также съемки в российском фильме:

«В ситуации с Яниной Соколовой и Александром Усиком мое мнение – [она хотела] хайпануть на имени всемирно известного легендарного украинца, спортсмена, который прославляет нашу страну, с нашим флагом. Для чего? Ради хайпа [на его заслугах], для поднятия рейтинга своей лживой, никому не нужной программы.

Мое мнение: каждый должен заниматься своим делом. Спортсмен – тренироваться и выступать. Политик – защищать наших граждан, обеспечивать безопасность и рабочие места, а журналисты должны правдиво освещать ситуацию во всей стране. Шесть лет у нас творится дичайший ужас, за счет которого хайпуют все кому не лень.

Я не понимаю почему вы, Янина, задаете вопрос «чей Крым?» спортсмену Усику и [певице] Марув. Почему вы не спросите это у предателя Родины, у господина П. Почему вы спрашиваете это у обычных граждан, а не у политиков, военных. На чем вы хайпуете, сволочи? Почему вы не рассказываете, что на самом деле происходит дома.

Мои друзья и родственники [в шоке] от ситуации в стране, от невозможности работать, платить коммунальные услуги, покупать еду. Мне будет 30 лет в этом году. Почему мои друзья должны ехать за границу, чтобы подтирать пожилому, хоть и, возможно, милому, европейцу жопу, копать клубнику в странах Европы.

Моя ситуация следующая: как и многие украинцы, я не имею возможности вернуться домой. Государственные деятели предлагают специальные рейсы по специальным ценам. Тут задаешь себе вопрос: «Что мне продать специально – душу дьяволу или почку, чтобы уехать за 750 или 800 евро домой?» И спецрейс был только один за все время. Но речь не об этом. Каждый должен заниматься своим делом и стараться делать это качественно.

Куда вы лезете, Янина? Вы ведь женщина, но ведете себя ужасно. Хочу сказать следующее. Если вы действительно хотите получить спортивный пендель, подзатыльник или просто подраться, я предлагаю Вам свои услуги. Как женщина женщине. Я со стороны спорта, вы журналистка, но свою работу качественно не делаете.

Давайте я выступлю вместо Саши. Зачем вы его дергаете, объясните. Вот есть я, живой кандидат. Если вам понадобится на ком-то хайпануть, кого-то задеть, кого-то вызвать на ринг, то я приеду, только спецрейс еще организуйте по нормальным ценам. Подеремся, ради Бога.

Звезды украинского спорта в вышиванках (Фото)

Я очень надеюсь, что если мы все будем защищать наших героев, будем затыкать рот таким недожурналисткам, недопрофессионалам, в следующий раз они сильно задумаются, прежде чем писать вызов на поединок и тому подобное. Ребята, не молчите, сколько можно молчать? Саша – ты крутой, ты наша легенда и мотивация. А все эти проститутки сегодня есть, а завтра нет».

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Бокс, Александр Усик, Елена Колесник, Янина Соколова.
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