Тренер Гассиева сомневается в успехе Усика в хэвивейте

Новости спорта:Абель Санчес хочет реванша своего бойца с Усиком.

Тренер российского боксера Мурата Гассиева Абель Санчес заявил, что его подопечный лучший тяжеловес, чем Александр Усик. По его словам, Мурат желает взять реванш за проигрыш украинцу в 2018 году.

«Мы с нетерпением ждем боя с Усиком в супертяжелом весе. Скорость Гассиева отличает его от других, как когда-то отличала Холифилда. В этом его разница в сравнении с другими тяжеловесами, это же отличает и Усика», — заявил Санчес.

«Но сможет ли Усик побеждать в супертяжелом дивизионе? У него нет мощного удара».

Поединок Александра Усика и Мурата Гассиева состоялся в июле 2018 года в Москве. Украинец решением судей победил и стал чемпионом Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

После боя с Гассиевым украинец провел лишь два боя, победив Тони Беллью и Чазза Уизерспуна, против которого состоялся его дебют в супертяжах.