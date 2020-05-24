Тайсон: Я начал заниматься боксом еще в тюрьме

Новости спорта:Американец Майк Тайсон вспомнил свое криминальное прошлое.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон признался, что по сей день поддерживает связь с друзьями, с которыми познакомился, находясь за решеткой.

"Я начал заниматься боксом еще в тюрьме. Тогда понял, что больше не хочу нарушать закон. При этом я еще долго "болтался" со своими знакомыми, с которыми промышлял воровством. Я строил карьеру, а они, наверное, думали: "Черт, чем он занимается?".

У нас разные дороги. Они стали убийцами, а я - боксером. Если честно, очень рад, что сейчас не сижу в тюрьме вместе с ними. Я все еще навещаю их время от времени. У каждого из них четыре или пять пожизненных приговоров. Они - люди, с которыми я знаком очень давно, это мои самые старые друзья", - цитирует американца Daily Mail со ссылкой на подкаст Hotboxin.

Напомним, что в подростковом возрасте Тайсона отправили в спецшколу для несовершеннолетних преступников. Там он попал в руки легендарного тренера Каса Д’Амато, который и привил ему любовь к боксу. Затем, в период выступлений на ринге, "Железный Майк" сидел в тюрьме трижды.

Ранее легендарный боксер продемонстрировал мощные удары на тренировке.