Хэйни оценил форму Мейвезера

Новости спорта:Боксер хорошо знаком с боксерскими возможностями Флойда.

Чемпион мира по версии WBC в легком весе Девин Хэйни оценил физическую форму непобежденного американского боксера Флойда Мейвезера.

"Я дружу с Флойдом уже на протяжении многих лет. Мне было 9 лет, когда мы познакомились. Может ли Флойд вернуться на боксерский ринг? Не знаю. Мы об этом не говорили. Но его физическая форма позволит ему осуществить камбэк. Я уверен в этом".

"Мы тренируемся очень долго. Только на лапах работаем от 30 до 40 минут. Мог бы Флойд возобновить карьеру? Конечно! Даже учитывая только его боксерский IQ, я думаю, что Флойд мог бы сделать камбэк. Но я не знаю, пойдет ли он на это", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, что непобежденный Мейвезер завершил карьеру в августе 2017 года. За профессиональную карьеру у него было 50 боев.