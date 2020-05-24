Стивенсон не будет выставлять свой пояс на кон в бою 9 июня

Новости спорта:Но чемпион WBO не будет выставлять свой пояс на кон поединка.

Чемпион WBО в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) получил нового соперника на бой 9 июня. Об этом The Athletics заявил со-менеджер американца Андре Уорд.

Изначально планировалось, что Стивенсон в рамках шоу в Лас-Вегасе против мексиканца Рафаэля Риверы (27-4-2, 18 КО). Однако у того возникли проблемы с тем, чтобы приехать в США из Тихуаны.

В итоге, Стивенсон вернется в ринг (планируется, что это будет первый вечер бокса в США после начала карантина) боем против Феликса Карабальо (13-1-2, 9 КО), который впервые подерется за пределами Пуэрто-Рико.

При этом, этот бой не будет для Стивенсона защитой пояса WBO. Судя по всему, американец поднимется во второй полулегкий вес.