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Стивенсон не будет выставлять свой пояс на кон в бою 9 июня

Стивенсон не будет выставлять свой пояс на кон в бою 9 июня
22:25 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Но чемпион WBO не будет выставлять свой пояс на кон поединка.

Чемпион WBО в полулегком весе Шакур Стивенсон (13-0, 7 КО) получил нового соперника на бой 9 июня. Об этом The Athletics заявил со-менеджер американца Андре Уорд.

Изначально планировалось, что Стивенсон в рамках шоу в Лас-Вегасе против мексиканца Рафаэля Риверы (27-4-2, 18 КО). Однако у того возникли проблемы с тем, чтобы приехать в США из Тихуаны.

В итоге, Стивенсон вернется в ринг (планируется, что это будет первый вечер бокса в США после начала карантина) боем против Феликса Карабальо (13-1-2, 9 КО), который впервые подерется за пределами Пуэрто-Рико.

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При этом, этот бой не будет для Стивенсона защитой пояса WBO. Судя по всему, американец поднимется во второй полулегкий вес. 

 

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Бокс, Новости бокса, Шакур Стивенсон, Феликс Карабальо.
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