Президент WBC: Сауль смог вернуться после поражения от Мейвезера

Новости спорта:Сулейман отдал должное мексиканскому чемпиону.

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мнением о мастерстве чемпиона WBA в среднем весе Сауля Альвареса.

"Альварес до сих пор трудится, чтобы создать свое наследие. Он молод, активен и жаждет стать величайшим боксером. Мне нравится, что Сауль учится на своих ошибках. Вот пример: он боксировал с Флойдом Мейвезером, когда был еще слишком юным. Поражение могло завершить его карьеру.

Но Сауль смог вернуться. Он извлек урок из поединка с Мейвезером и превратился в очень зрелого, конкурентного боксера. Думаю, по окончании карьеры он станет одним из лучших бойцов в истории", - цитирует Сулеймана Yahoo Sports.

Напомним, что поединок мексиканца против Флойда Мейвезера состоялся в сентябре 2013 года. В том бою Сауль потерпел единственное поражение в своей карьере.

Ранее Альварес рассказал, когда планирует завершить карьеру и чем будет заниматься после этого.