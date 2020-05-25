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В ТОП-3 "списка Де Ла Хойи" вошел и украинец Василий Ломаченко

В ТОП-3 "списка Де Ла Хойи" вошел и украинец Василий Ломаченко
13:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Де Ла Хойя внес Ломаченко в ТОП-3 лучших боксеров современности.

Выдающийся в недалеком прошлом американский боксер, а ныне президент промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя назвал своего подопечного мексиканца Сауля Канело Альвареса лучшим боксером современности.

В ТОП-3 "списка Де Ла Хойи" вошел и украинец Василий Ломаченко, сообщает Ibtimes.com.

"Я должен поставить Канело на первое место, по крайней мере из-за того, с кем он боксировал и с кем хочет сражаться.

Уверен, что Сауль – единственный боксер, который хочет самых серьезных вызовов. Все остальные первым делом спрашивают: "А сколько я заработаю?" Канело таких вопросов не задает, он просто хочет побеждать лучших. После него идут Кроуфорд и Ломаченко.

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Думаю, что навыки Теренса могут позволить ему стать мега-звездой. Ломаченко – потрясающий боец. Считаю, что он может покорить еще одну весовую категорию", - заявил промоутер.

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