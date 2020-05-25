Фьюри: Когда я выиграю в Уайлдера, то встречусь с Джошуа

Новости спорта:Тайсон Фьюри не собирается встречаться с соотечественником в ближайшее время.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) ответил Диллиану Уайту (27-1, 18 КО), который является обязательным претендентом на его пояс и требует немедленного поединка.

"Забавно, что все хотят сражаться во время эпидемии коронавируса, когда нет бокса", - написал в twitter "Цыганский король".

"Кроме того, у меня контракт на поединок с Деонтеем Уайлдером, а когда я выиграю его, то встречусь с Джошуа, потому что объединение имеет приоритет над обязательной защитой. Удачной охоты!" - добавил Тайсон Фьюри.

Согласно последней резолюции WBC, у Диллиана Уайта должен быть шанс чемпионский бой к февралю 2021 года, но не исключено, что ввиду перспективы возможного объединения поясов эта дата будет отложена.

Ранее со-промоутер Фьюри Боб Арум назвал сроки и возможные места боя с Деонтеем Уайлдером.