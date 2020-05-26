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Джошуа назвал Фьюри "очередным бойцом"

Джошуа назвал Фьюри "очередным бойцом"
12:00 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Энтони Джошуа высказался о своем потенциальном поединке с Тайсоном Фьюри.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 KO) заявил, что рассматривает Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO), обладающего титулом WBC, как очередного соперника. Британец уверен в своей победе над соотечественником.

"Я здесь, чтобы творить историю. Во мне горит огонь. Фьюри - просто очередной соперник. Для всех остальных это будет крупный бой, но я должен оставаться сконцентрированным. Я смотрю на Фьюри просто как на очередного бойца. Поверьте мне.

Я не могу дождаться боя. Я уже почувствовал, как это - быть на вершине горы. И почувствовал падение с этой самой горы. Сейчас я снова забрался наверх и кто бы ни стоял на моем пути, я не буду смотреть вниз.

Когда я пройду Кубрата Пулева и получу возможность встретиться с Тайсоном Фьюри за титул чемпиона WBC, все увидят, как чувствует себя человек, который все потерял, но вернул обратно", - сказал Джошуа в интервью GQ.

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Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн высказал свою уверенность в том, что Фьюри хочет согласиться на бои с Джошуа и рассказал, что переговоры уже идут.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Бокс новости.
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