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Чисора смотрит за спину Усику и уже зазывает Джошуа на бой

Чисора смотрит за спину Усику и уже зазывает Джошуа на бой
17:50 Сегодня Телеграф xsport

Новости спорта:Дерек Чисора собирается добиваться боя с Энтони Джошуане используя трэшток.

Топовый супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) рассказал порталу thesun.co.uk, что в случае победы над украинцем Александром Усиком (17-0, 13 КО) надеется провести бой с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

«Хочется, чтобы бой с Джошуа состоялся, если мы оба победим. Я не знаю, как буду себя вести. Мы прошли долгий путь, в течение которого я никогда не вызывал Энтони и не пытался получить бой с ним за счет разговоров. Если наш бой организуют, то я думаю, что просто позову его и скажу лично: «Готовься к войне».

Напомним, ранее был анонсирован бой Усика и Чисоры. Несмотря на нынешние мировые тенденции, британец хочет, чтобы его поединок против Усика состоялся со зрителями.

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Усик же заявил в интервью, что Чисора в их поединке не сможет попасть по нему.

При этом, Диллиан Уайт готов дать реванш Чисоре, если тот победит Усика. Ранее боксер уже побеждал Дерека нокаутом.

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Дерек Чисора, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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