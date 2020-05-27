Для боя Усика ищут новое место

Новости спорта:Промоутеры ищут различные варианты.

Промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией ближайших больших поединков, отметил, что бой Энтони Джошуа - Кубрат Пулев все же хотят провести в Англии.

Но на небольшой арене с болельщиками. Правда, это случится ближе к концу года.

«Бой Джошуа нельзя будет организовать на большом стадионе. Ищем меньшую локацию. Несмотря на интерес других стран, абсолютный приоритет - бой в Англии».

«Возможно, все-таки удастся провести его с небольшим числом зрителей. Но это уже все планы на осень - сентябрь или октябрь», - сказал Хирн.

Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Он должен состояться в июле в Англии, но без болельщиков.

Для боя Александр Усик - Дерек Чисора ищут место не в Англии.