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Для боя Усика ищут новое место
18:24 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Промоутеры ищут различные варианты.

Промоутер Эдди Хирн, который занимается организацией ближайших больших поединков, отметил, что бой Энтони Джошуа - Кубрат Пулев все же хотят провести в Англии.

Но на небольшой арене с болельщиками. Правда, это случится ближе к концу года.

«Бой Джошуа нельзя будет организовать на большом стадионе. Ищем меньшую локацию. Несмотря на интерес других стран, абсолютный приоритет - бой в Англии».

«Возможно, все-таки удастся провести его с небольшим числом зрителей. Но это уже все планы на осень - сентябрь или октябрь», - сказал Хирн.

Первым большим боем после возвращения должен стать поединок Диллиан Уайт - Александр Поветкин. Он должен состояться в июле в Англии, но без болельщиков.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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