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Чемпионский бой Херринг - Окендо состоится 2 июля

Чемпионский бой Херринг - Окендо состоится 2 июля
19:01 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Местом проведения поединка должен стать Лас-Вегас.

Чемпион мира по версии IBF во втором полулегком весе Джамел Херринг проведет защиту своего титула в бою с Джонатаном Окендо 2 июля.

По информации инсайдера Майка Коппинджера, поединок должен состояться в Лас-Вегасе, а транслировать его будет ESPN.

В ноябре прошлого года Херринг провел первую защиту чемпионского титула, победив раздельным решением судей Ламонта Роуча.

Окендо в последнем бою также по очкам разобрался с Чарльзом Уэртой.

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По причине пандемии COVID-19 боксерские бои не проводятся уже в течение двух с половиной месяцев. Ожидается, что 9 июня в США состоится первый бой после длительной паузы, одним из его участников станет чемпион мира в легком весе Шакур Стивенсон.

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Бокс, Новости бокса, Джонатан Окендо, Джамел Херринг.
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