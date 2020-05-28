Джошуа хочет провести бой с Пулевым в Британии

Новости спорта:Эдди Хирн начал искать небольшую арену для проведения поединка со зрителями.

Чемпион мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) хочет, чтобы бой с обязательным претендетом Кубратом Пулевым (28-1, 14 КО) состоялся в Великобритании и ради этого готов умерить свои финансовые аппетиты.

"Мы работаем, исходя из предположения, что бой Джошуа - Пулев не состоится на арене размером с Tottenham Hotspur Stadium. Наш приоритет - устроить поединок в Великобритании.

У нас есть предложения с Ближнего и Дальнего Востока. Бой готовы принять в Хорватии, хотя они еще не сделали официального предложения. Джошуа очень хочет провести бой в Великобритании, и мы ищем небольшой объект на конец года. Мы надеемся, что сложившаяся ситуация позволит организовать поединки со зрителями. Энтони считает приоритетным поединок здесь. Если мы не соберем определенное количество зрителей, то можем создать эксклюзивный ивент и провести этот бой в Великобритании", - признался Хирн порталу Sky Sports.

Ранее Хирн объяснил, почему не может организовать бой Джошуа - Пулев без зрителей.