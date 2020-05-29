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Чисора готовит для Усика что-то особенное

Чисора готовит для Усика что-то особенное
16:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Дерек Чисора уверен, что сумеет попасть по украинцу.

Британский супертяжеловес Дерек Чисора поделился ожиданиями от боя против украинца Александра Усика.

"В данный момент я сосредоточен на том, чем занимаюсь. Как я собираюсь победить? Буду внимательным, когда выйду в ринг, и начну искать свой момент. Вот и все.

Понимаю, что Усик собирается танцевать вокруг меня, но мы кое-что приготовили. Мы активно тренируем определенные вещи, и это даст результат в день боя", - цитирует Чисору Sky Sports.

Чисора смотрит за спину Усику и уже зазывает Джошуа на бой

Напомним, что поединок должен был состояться 23 мая, однако его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии короанвируса.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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