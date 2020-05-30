Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком

Новости спорта:Бой с украинцем из-за пандемии отложили на неопределенный срок.

Будущий оппонент Александра Усика Дерек Чисора планирует драться по правилам ММА в ожидании даты поединка с украинцем.

Бой между Усиком и Чисорой был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, и сам британец настаивает, что поединок должен состояться в присутствии публики.

«Мы пытаемся назначить дату в июне или июле [для боя по правилам MMA]. Я смотрю, как это делают другие, и думаю, что тоже хочу однажды попробовать», — рассказал Чисора.

«Поскольку бой с Усиком перенесли на приличный срок, возможно, я могу занять себя этими боями. Мы ждем даты боя с Усиком, но если пробел [в датах] будет большой, то мы начнем драться в Bellator».

Усик и Чисора должны были драться 23 мая на арене О2 в Лондоне.

В своем последнем поединке Дерек техническим нокаутом в четвертом раунде победил соотечественника Дэвида Прайса в октябре 2019 года.