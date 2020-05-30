Скачать
Суббота, 30.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Сетьен: Правило пяти замен может навредить Барселоне
Зальцбург стал обладателем Кубка Австрии
Зальцбург стал обладателем Кубка Австрии
Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты
Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты
Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита
Шахтер - Динамо: букмекеры определили фаворита

Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком

Чисора может провести бой по правилам ММА перед поединком с Усиком
11:22 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бой с украинцем из-за пандемии отложили на неопределенный срок.

Будущий оппонент Александра Усика Дерек Чисора планирует драться по правилам ММА в ожидании даты поединка с украинцем.

Бой между Усиком и Чисорой был перенесен на неопределенный срок из-за пандемии COVID-19, и сам британец настаивает, что поединок должен состояться в присутствии публики.

«Мы пытаемся назначить дату в июне или июле [для боя по правилам MMA]. Я смотрю, как это делают другие, и думаю, что тоже хочу однажды попробовать», — рассказал Чисора.

«Поскольку бой с Усиком перенесли на приличный срок, возможно, я могу занять себя этими боями. Мы ждем даты боя с Усиком, но если пробел [в датах] будет большой, то мы начнем драться в Bellator».

Хэйни назвал поединок против Ломаченко боем мечты

Усик и Чисора должны были драться 23 мая на арене О2 в Лондоне.

В своем последнем поединке Дерек техническим нокаутом в четвертом раунде победил соотечественника Дэвида Прайса в октябре 2019 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Экс-игрок Динамо Алиев проведет бой: онлайн-трансляция поединка (Видео)
02 Экс-футболист Алиев проиграл в дебютном боксерском поединке
03 Худжамов объявил о завершении карьеры вратаря
04 Бавария может ввести в сделку по Сане 80-миллионого защитника
05 Соперник сборной Украины на Евро продлил главного тренера
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь