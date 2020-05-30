Президент WBC о возвращении Тайсона: Я поддерживаю его решение на 100 процентов

Новости спорта:Президент WBC говорит, что если Майк Тайсон захочет драться за титул, то он получит бой.

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал, что потрясен решением легендарного Майка Тайсона вернуться на ринг. Его слова цитирует The Sun.

"Я восхищен решением Майка, я очень рад. Тайсон привлек к боксу положительное внимание. Почему так произошло? Потому что он - герой и икона бокса.

Он прошел через очень трудные времена, как и многие люди, а теперь бокс вернул его обратно. Но для возвращения Тайсона нужно тщательно позаботиться о медосмотре и тестировании. Необходимо полностью соблюдать протокол, чтобы убедиться, что любой человек выходит в ринг в хорошей форме и без дополнительных рисков.

Я поддерживаю решение Тайсона на 100 процентов. Если мне скажут, что Тайсон хочет подраться за титул, я отвечу, что он получит этот бой. WBC будет в деле" - сказал Сулейман.