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Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC

Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC
09:04 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.

Несмотря на пандемию коронавируса, WBC не намерен менять дату обязательной защиты титула чемпиона в супертяжелом весе, который принадлежит Тайсону Фьюри.

Диллиан Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет и его чемпионский поединок должен состояться не позднее 21 февраля 2021 года.

Президент WBC Маурисио Сулейман отправил официальное письмо в лагерь Фьюри, напомнив ему, что ему придется сражаться с Уайтом, если он хочет сохранить свой пояс.

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В конце года ожидается третий бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, тогда как Уайт вернется на ринг 8 или 15 августа поединком с Александром Поветкиным.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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