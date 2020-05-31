Тайсона Фьюри обязали провести защиту титула WBC

Новости спорта:До 21 февраля Тайсон Фьюри обязан провести бой с Диллианом Уайтом.

Несмотря на пандемию коронавируса, WBC не намерен менять дату обязательной защиты титула чемпиона в супертяжелом весе, который принадлежит Тайсону Фьюри.

Диллиан Уайт является официальным претендентом на титул WBC более двух лет и его чемпионский поединок должен состояться не позднее 21 февраля 2021 года.

Президент WBC Маурисио Сулейман отправил официальное письмо в лагерь Фьюри, напомнив ему, что ему придется сражаться с Уайтом, если он хочет сохранить свой пояс.

В конце года ожидается третий бой Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, тогда как Уайт вернется на ринг 8 или 15 августа поединком с Александром Поветкиным.