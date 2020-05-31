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Чемпион мира Джошуа рассказал, что равняется на Владимира Кличко

Чемпион мира Джошуа рассказал, что равняется на Владимира Кличко
13:00 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Британец Энтони Джошуа считает, что Владимир Кличко был достоин большего и сам пытается быть похожим на украинца.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, почему он хочет быть похожим на Владимира Кличко.

«С кого я беру пример, так это с Владимира Кличко. Но это сложно, потому что когда я пришел в бокс, я понимал как работает рынок. Английский – не родной язык для Кличко, его имя – не западное. Оно не очень узнаваемое и не так хорошо запоминается, как Энтони Джошуа.

Кличко попытался, но его команда поняла, что Владимира сложно продвигать в маркетинговом плане. Тем не менее, если бы Кличко хорошо говорил на английском, а его имя было легче произносить, то с точки зрения маркетингового продвижения он был бы одним из самых известных боксеров, которых когда-либо видел мир. Я попытаюсь использовать формулу поведения Кличко, поскольку его очень уважают за пределами ринга.

Сейчас на ринг возвращается Майк Тайсон. Его команда позвала для совместной работы Кличко. Они могли позвонить кому угодно, но позвонили ему. Все потому, что он уважаемый супертяж, который знает, как работает бизнес. Я очень хотел бы, чтобы меня тоже таким запомнили. Владимир Кличко – это человек, на которого я равняюсь прямо сейчас», – сказал Джошуа.

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Напомним, Владимир Кличко и Энтони Джошуа встречались на ринге в 2017 году. Украинец проиграл нокаутом в 11-м раунде, хотя британец по ходу поединка сам побывал на канвасе и был близок к досрочному поражению.

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Владимир Кличко, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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