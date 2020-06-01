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Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре

Бой Ломаченко - Лопес проведут в сентябре
08:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Боб Арум надеется, что бой проведут со зрителями.

Промоутер Боб Арум рассказал ESPN, когда состоится бой между украинцем Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

«Бой Ломаченко и Лопеса будет на одном из наших сентябрьских вечеров бокса, где, надеюсь, будут присутствовать зрители», - сказал Арум.

В марте бой Ломаченко и Лопеса отложили на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Сначала его планировали провести 30 мая.

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Напомним, на кону боя - статус абсолютного чемпиона мира в легком весе. Украинец владеет тремя поясами в дивизионе - WBA, WBO и WBC, у Лопеса - титул по версии IBF.

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Бокс, Боб Арум, Василий Ломаченко, Бокс новости, Теофимо Лопес.
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