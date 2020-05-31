Бернс решением судей победил Вудли в главном бою UFC Fight Night 176

Новости спорта:Теперь победитель боя претендует на титульную встречу.

В главном бою ивента UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе 33-летний бразилец Гилберт Бернс единогласным решением судей победил 38-летнего американца Тайрона Вудли.

Бернс доминировал в каждом из пяти раундов и был близок к тому, чтобы нокаутировать занимающего первое место в рейтинге полусреднего веса Вудли, но соперник устоял. Решение судей было в пользу бразильца: 50:45, 50:44, 50:46.

Теперь уже Бернс является главным претендентом на титульный бой UFC в полусреднем весе. Чемпионским поясом владеет 33-летний американец нигерийского происхождения Камару Усман.

Для Бернса успех в бою с Вудли стал шестым подряд, в то время как американец уступил во втором бою кряду. До этого он проиграл как раз Усману, уступив чемпионский титул.

Бернс достиг своей 19-й победы в карьере при 3 поражениях, а Вудли проиграл 5-й бой при 19 победах.