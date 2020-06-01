Владимир Кличко: Я - Джордж Флойд

Новости спорта:Украинский боксер Владимир Кличко выразил слова поддержки в ситуации с погибшим после задержания полицией США темнокожим американцем Джорджем Флойдом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко высказался против расизма, а также выразил слова поддержки в ситуации с погибшим после задержания полицией США темнокожим американцем Джорджем Флойдом.

"Друзья, я хочу высказаться против расизма. Мне повезло через спорт понять такие иностранные соревнования, как Олимпиада. Спорт многонационален. И особенно в боевых искусствах присутствует уважение и принятие своего соперника независимо то того, кто он и откуда.

Поощряю всех вас читать, учиться и наслаждаться разнообразием. Старая поговорка: «Нельзя судить книгу по ее обложке». Она актуальна как никогда. У нас много книг на полке: какие-то хорошие, какие-то еще лучше. Многие из них просто красивые — но ты не узнаешь больше, только посмотрев на них. Узнать больше можно, дав им шанс, открыв книгу или открыв свой разум. Любовь может победить ненависть.

Все мы одной расы. Мы - люди. У нас есть реальные проблемы, как пандемия, изменение климата и разные жизненные неприятности.

Цвет кожи, пол и сексуальная ориентация — это просто те вещи, которые делают нас людьми. Они не имеют отношения к талантам, умениям, креативности, чувствам, интеллектуальным способностям или вкладу в общество.

У меня была потрясающая возможность - встретиться с Мухаммедом Али. И я никогда не забуду, что говорил Эрни Террелл во время их боя, потому что Эрни не хотел называть его имя: "Как меня зовут?".

Мы должны высказываться за невиновных, за людей, чьи голоса не слышат. Я — Джордж Флойд", — сказал Кличко в twitter.

Флойд был задержан полицейскими 25 мая по подозрению в использовании поддельного чека на 20 долларов в магазине. Один из офицеров прижал шею мужчины к земле коленом и удерживал его так несколько минут, несмотря на возмущения очевидцев и возгласы самого задержанного о том, что он не может дышать. В какой-то момент Флойд потерял сознание, его забрали в больницу, где он вскоре умер.

На следующий день в Миннеаполисе прошла акция протеста с участием тысяч горожан, которые выражали недовольство действиями полиции. Это переросло в протесты по всей стране.