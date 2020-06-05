Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело

Новости спорта:Украинец Сергей Деревянченко входит в число претендентов на бой с лучшим боксером мира по многим версиям.

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес рассказал последние новости о поисках соперника Сауля Альвареса для следующего поединка.

"Есть пять или шесть потенциальных соперников для Альвареса. Это имена, которые всплывают всегда. Мы не отбрасываем никого из этого списка, но в то же время в нем нет человека, который бы выделялся на фоне других.

Упоминались несколько вариантов, но Сауль будет решать, с кем он хочет драться. Мы ищем соперников, но пока нет никаких предложений.

Мы видим, что появились некоторые заметки, однако это неправда. Не было никаких предложений. Это те же самые оппоненты - лучшие боксеры в мире. Некоторые из них являются чемпионами мира. Разница в том, что границы закрыты, и люди не могут свободно путешествовать, как раньше. Мы должны учитывать этот аспект", - сказал Гомес.

Как сообщает Boxing Scene, в число потенциальных соперников Канело входят Калеб Плант, Хайме Мунгуйя, Билли Джо Сондерс, Дэвид Бенавидес, Дэвид Лемье, Сергей Деревянченко и Энтони Диррелл.