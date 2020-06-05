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Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"

Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
15:25 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Британец позитивно относится к перспективе боя в Саудовской Аравии.

Бой Александр Усик - Дерек Чисора могут перенести из Великобритании, так как в ближайшее время там не удастся провести этот поединок с болельщиками.

Один из вариантов - Саудовская Аравия. Чисора готов драться там.

«Сперва я думал, что Саудовская Аравия - это не слишком круто. Но я там был во время боя Джошуа - Руис, и это невероятно. Возможно, пару лет назад там была другая ситуация, но сейчас они открыты для всех».

Чисора похвалил Усика, назвав одним из лучших вне весовой категории

«Все прошло отлично, я чувствовал себя в безопасности. Слышал, они строят новую арену, которую назовут «Мекка бокса».

«Каждый хочет получать больше денег, а Саудовская Аравия готова платить больше за бокс. Думаю, стоит чаще проводить бои там», - сказал Чисора.

Ранее промоутер Эдди Хирн не исключил, что бой пройдет в Саудовской Аравии, так как Англия для боев с фанами на трибунах в ближайшее время будет закрыта.

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Дерек Чисора, Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Александр Усик - Дерек Чисора.
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