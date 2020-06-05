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Пакьяо может провести большой бой с Головкиным

Пакьяо может провести большой бой с Головкиным
16:30 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:При этом его тренер Фредди Роуч не советует филиппинцу этого делать.

Тренер чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) Фрэдди Роуч заявил, что филиппинец может сменить весовую категорию.

Наставник не исключает, что 41-летний филиппинец поднимется в средний вес, чтобы сразиться с обладателем титула IBF Геннадием Головкиным.

"У Пакьяо есть одна особенность: он не хочет побеждать кого попало. Он желает драться с лучшими, с топовыми бойцами.

Возможно, он захочет подняться чуть выше и подраться с Геннадием Головкиным или кем-то из бойцов, которых сейчас считают лучшими в мире. Пакьяо все еще желает быть лучшим", - сказал Фрэдди Роуч.

При этом наставник признался, что выступает против перехода Пакьяо в средний вес.

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"Нет, я бы не советовал Мэнни переходить. Это было бы немного безумно. Но переход в полусредней вес в свое время тоже был рискованным. Люди набрасывались на меня: "Зачем ты переходишь с ним в 147 фунтов?" Однако Пакьяо выглядел в этом дивизионе очень органично, он без труда делал вес.", - цитирует Роуча Metro.

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Все по теме:

Бокс, Геннадий Головкин, WBA, Мэнни Пакьяо, Фредди Роуч, Новости бокса.
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