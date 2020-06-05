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"Было опасно ездить по улицам": Боксер Редкач рассказал о ситуации в США

"Было опасно ездить по улицам": Боксер Редкач рассказал о ситуации в США
17:33 Сегодня Телеграф xsport Фото: Инстаграм

Новости спорта:Украинский боксер Иван Редкач рассказал о ситуации погромов в США.

Украинский полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), проживающий в Калифорнии, рассказал о протестах в США, а также о том, как беспорядки отразились на его повседневной жизни.

«Проблема не чисто расовая. Она еще несомненно социально-экономическая. Все начиналось с мирных протестов, а потом переросло в погромы, поджоги, мародерство. Общество заметно разделилось на тех, кто за это и тех, кто против.

Мы живем в Калифорнии, а это демократический либеральный штат. Я лично многое не разделяю, особенно навязывание мне и моей семье определенных правил. А здесь безумная молодежь и белые, и афроамериканцы бушуют. К примеру, мои соседи, белые ребята от 20 до 22 лет, пошли на эти митинги исключительно с целью нажиться, а утром продавали наворованное. В районе где мы живем, много израильтян, и большинство из них сильно верующие. Соотвественно, конкретно здесь общее настроение настороженное. Многие мои знакомые, которые живут в районе Голливуда, конечно же, возмущены и напуганы, особенно те, у кого есть дети. Моего знакомого адвоката офис разнесли. И, кстати, теперь его же сотрудники, включая афроамериканцев, без работы пока не восстановят офис.

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За себя и родных были опасения в первые три дня протестов. Спешили забрать ребенка из садика до комендантского часа. Были слышны перестрелки в соседних районах. Было опасно ездить по улицам, так как, к примеру, мне на встречную выехал автомобиль и крушил всех, я успел увернуть, кто был сзади меня — нет.

Но я хочу сказать, что не полиция, а именно владельцы бизнесов в районе где мы живем, сработали очень хорошо и организованно. Они всех предупредили, как и требуется по закону, что если будут нападать, то те открывают огонь, и вышли с оружием. Мятежники отошли.

Как таковых трудностей лично у меня не возникло и это потому что я живу в другом районе. Но если бы мы жили в районах, где бушуют мятежники, то трудностей было бы достаточно.

А вообще на сегодняшний день это вопрос острый. Если ты не разделяешь действия мятежников, ты враг, если разделяешь, то враг для других. Я согласен с тем, что система должна поменяться, но я не согласен с тем, каким путем это делается.

На мои тренировки это никак не повлияло. Тренер сказал: «Иван, мы должны делать то, что мы должны делать! Отдохнешь после комендантского часа», - сказал Редкач.

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США, Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Протесты в США.
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