Хирн до октября организует бой для конкурента Ломаченко

Новости спорта:Глава промоутерской компании Top Rank Эдди Хирн заявил о желании организовать бой между чемпионом WBC в легком весе Дэвином Хэйни и Люком Кэмпбеллом.

В апреле Кэмпбелл должен был драться за вакантный титул WBC, но впоследствии Всемирный боксерский совет восстановил Хэйни в статусе чемпиона.

«В идеале я бы хотел организовать бой Дэвина Хэйни против Райана Гарсии. Это был бы монструозный бой, но его подготовка займет слишком много времени, поэтому мы можем устроить встречу Хэйни и Люка Кэмпбелла», — заявил Хирн.

«На самом деле возникла небольшая неразбериха. Люка обязали драться с Хавьером Фортуной за титул временного чемпиона мира, но из-за пандемии коронавируса бой отменили, а затем и Хэйни восстановили в статусе чемпиона.

Я бы предпочел, чтобы он сошлись в очном поединке. И Кэмпбелл поддерживает эту идею, и Хэйни. Постараюсь организовать их бой в августе или сентябре».

Хирн рассматривает вариант с проведением боя в одном из городов Флориды без зрителей в зале.

В своем последнем бою Кэмпбелл по очкам проиграл украинцу Василию Ломаченко. Хэйни, в свою очередь, единогласным решением судей разобрался с Альфредо Сантьяго.