Скачать
Пятница, 05.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Динамо подписало спонсорский контракт с автомобильным диллером Winner
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело
Деревянченко - один из претендентов на бой с Канело

Хирн до октября организует бой для конкурента Ломаченко

Хирн до октября организует бой для конкурента Ломаченко
20:17 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Инстаграм

Новости спорта:Глава промоутерской компании Top Rank Эдди Хирн заявил о желании организовать бой между чемпионом WBC в легком весе Дэвином Хэйни и Люком Кэмпбеллом.

В апреле Кэмпбелл должен был драться за вакантный титул WBC, но впоследствии Всемирный боксерский совет восстановил Хэйни в статусе чемпиона.

«В идеале я бы хотел организовать бой Дэвина Хэйни против Райана Гарсии. Это был бы монструозный бой, но его подготовка займет слишком много времени, поэтому мы можем устроить встречу Хэйни и Люка Кэмпбелла», — заявил Хирн.

«На самом деле возникла небольшая неразбериха. Люка обязали драться с Хавьером Фортуной за титул временного чемпиона мира, но из-за пандемии коронавируса бой отменили, а затем и Хэйни восстановили в статусе чемпиона.

Я бы предпочел, чтобы он сошлись в очном поединке. И Кэмпбелл поддерживает эту идею, и Хэйни. Постараюсь организовать их бой в августе или сентябре».

Хирн рассматривает вариант с проведением боя в одном из городов Флориды без зрителей в зале.

Чисора не против провести бой с Усиком в "Мекке бокса"

В своем последнем бою Кэмпбелл по очкам проиграл украинцу Василию Ломаченко. Хэйни, в свою очередь, единогласным решением судей разобрался с Альфредо Сантьяго.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Эдди Хирн, Люк Кэмпбелл, Девин Хэйни, Хэйни - Кэмпбелл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шовковский вспомнил, как легендарный футболист выбил ему два зуба
02 Милевский: В сборной никто даже не нюхает алкоголь
03 Джокович организует турнир c топовыми теннисистами
04 Вернер дал добро на переход в Челси
05 Летние трансферы не по-карману: Барселона осталась без денег
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь