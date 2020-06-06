Лопес поправился на карантине: Теофимо придется сбросить 10 кг для боя с Ломаченко

Новости спорта:Американец рассказал, сколько набрал за время карантина.

Чемпион мира по версии IBF в легком весе американец Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) заявил, что ему нужно сбросить 21 фунт (9,5 кг) до поединка с Василием Ломаченко однако он выразил уверенность, что избавится от лишнего веса.

"Сколько я вешу сейчас? 156 фунтов (70,7 кг.) Чтобы достичь желаемого уровня, надо сбросить еще 6 фунтов. А затем надо будет просто вывести из организма воду, чтобы подсушиться до 135 фунтов.

Когда я отправлюсь в тренировочный лагерь, с помощью тренера сброшу следующие 15 фунтов. Сейчас я облегчаю работу своим тренерам, а они помогают мне. Я отказался от вкусной еды, которую вы, ребята, так любите. Если вы хотите сбросить вес, ее надо выбросить из окна. Я пытаюсь вернуться как можно быстрее", - сказал Теофимо Лопес в прямом эфире в Instagram.

"Как можно терять так много веса? Безопасно ли это для тела? Нужно пить много воды. Я ежедневно выпиваю по восемь литров воды. Когда я работаю в тренировочном лагере, то каждый день пью еще чуть больше воды.

Необходимо правильно питаться. Я люблю поесть. Еда - это жизнь, но надо обращать внимание на то, что и в каких количествах ты употребляешь.

Не нужно есть слишком много. Все порции должны быть размером с кулак. Обычно я ем пять раз в день, включая два перекуса", - цитирует боксера boxingnews24.