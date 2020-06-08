Ломаченко: Лопес удерживает мой пояс

Новости спорта:Василий Ломаченко очень хочет встретиться на ринге с Теофимо Лопесом.

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, WBC Franchise в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) продолжает настаивать на поединке против обладателя титула IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) и утверждает, что знает секрет победы над американцем. Слова украинца приводит Sky Sports.

"Теофимо – хороший боксер, топ-боец. Он молод, голоден и обладает большой силой. Я хочу этот бой. Он – чемпион мира, и он удерживает мой пояс – титул IBF.

Методы Лопеса в ринге облегчат мне задачу. Это не будет легкий бой. У него сложный стиль, намного проще атаковать тех боксеров, которые не отсиживаются в защите.

Победителем станет тот, у кого лучше боксерский IQ. Думаю, я знаю, что мне нужно сделать для победы".

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум рассказал, что предстоящий объединительный бой Ломаченко и обладателя пояса IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) состоится в сентября при зрителях.