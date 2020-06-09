Чисора не отбрасывает вариант боя в клетке

Новости спорта:Британец Дерек Чисора не против попробовать себя в MMA.

Боксер Дерек Чисора ждет, когда станет известна дата его боя против украинца Александра Усика, а тем временем британец не против попробовать себя в MMA.

«Я уже готов, хочу драться. Сказал менеджеру Дэвиду Хэю, что хочу попробовать себя в клетке. Мне это нужно. Поэтому следующий бой будет или против Усика, или в рамках MMA».

«Мы не знаем, когда сможем организовать боксерский поединок, а потому MMA - хороший вариант», - уверен Чисора.

Ранее Хэй заявил, что в ближайшее время ждать боя Усик - Чисора не стоит, так как организаторы хотят его проводить только с болельщиками на трибунах.