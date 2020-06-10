Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
В НБА назвали дату финальной серии плей-офф
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Соперник Усика готовится к переходу в ММА (Фото)

Соперник Усика готовится к переходу в ММА (Фото)
08:38 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Дерек Чисора не может дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator.

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, тренируется по правилам ММА, чтобы выступить в промоушене Bellator.

«Не могу дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator», — написал Чисора в «Твиттере».

Также боец опубликовал фото со своих тренировок.

В ближайшем бою Чисора должен сразиться с украинским боксёром Александром Усиком за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Бой был запланирован на 23 мая на арене О2 в Лондоне, но перенесён из-за пандемии коронавируса. Чисора заявил, что, если бой будет перенесён ещё раз, он попробует свои силы в ММА. Всего на его счету 41 профессиональный бой, в котором он одержал 32 победы, 23 из которых нокаутом.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дерек Чисора, Бокс, Александр Усик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
02 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
03 "Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине
04 Ярмоленко близок к Фенербахче
05 Гвоздик уходит из бокса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь