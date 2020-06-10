Соперник Усика готовится к переходу в ММА (Фото)

Новости спорта:Дерек Чисора не может дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator.

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, тренируется по правилам ММА, чтобы выступить в промоушене Bellator.

«Не могу дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator», — написал Чисора в «Твиттере».

Также боец опубликовал фото со своих тренировок.

Going very good right now can’t wait to get in the Cage @BellatorMMA pic.twitter.com/dWmpsEm5AA — Derek Chisora (@DerekWarChisora) June 9, 2020

В ближайшем бою Чисора должен сразиться с украинским боксёром Александром Усиком за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO. Бой был запланирован на 23 мая на арене О2 в Лондоне, но перенесён из-за пандемии коронавируса. Чисора заявил, что, если бой будет перенесён ещё раз, он попробует свои силы в ММА. Всего на его счету 41 профессиональный бой, в котором он одержал 32 победы, 23 из которых нокаутом.