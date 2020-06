Соперник Усика готовится к переходу в ММА (Фото)

Британский боксёр Дерек Чисора, выступающий в тяжёлой весовой категории, тренируется по правилам ММА, чтобы выступить в промоушене Bellator.

«Не могу дождаться, чтобы попасть в клетку Bellator», — написал Чисора в «Твиттере».

Также боец опубликовал фото со своих тренировок.

Going very good right now can’t wait to get in the Cage @BellatorMMA pic.twitter.com/dWmpsEm5AA