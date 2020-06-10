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Братья Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса (Фото)

Братья Кличко впервые встретились после начала пандемии коронавируса (Фото)
13:19 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Легендарные украинцы встретились впервые после карантина.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко опубликовал пост, посвященный встрече с братом Виталием.

Экс-боксер долгое время находился за границей и не мог попасть в Украину из-за пандемии коронавируса. Однако после открытия границ братья Кличко все же встретились.

На фото видно, как легенды бокса соревнуются в армрестлинге. Кто победил в этой "схватке" - неизвестно.

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Напомним, что Владимир Кличко завершил карьеру в 2017-м, когда уступил британцы Энтони Джошуа. Виталий Кличко, в свою очередь, последний бой провел в 2012-м году.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Бокс.
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