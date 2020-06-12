"Усик следующий": Президент WBO напомнил Джошуа об обязательной защите

Пако Валькарсель напомнил, что Энтони Джошуа после боя с Пулевым обязан провести защиту чемпионского пояса WBO.

Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Пако Валькарсель прокомментировал новость о том, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) достиг договоренности о двух боях против обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO).

Валькарсель напомнил, что этот поединок не может состоятся до встречи Джошуа против обязательного претендента по линии WBO, которым является украинец Александр Усик (17-0-0, 13 KO).

«Очень хотел бы увидеть, как нынешний чемпион нашей организации в супертяжелом весе Энтони Джошуа сразится с бывшим чемпионом Тайсоном Фьюри, но обязательный претендент должен быть следующим», – написал Валькарсель в твиттере.

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