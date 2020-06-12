Чемпион мира объяснил, за счет чего Лопес победит Ломаченко

Лео Санта Крус прокомментировал грядущий бой

Чемпион мира по версии WBA во втором полулегком весе Лео Санта Крус высказал свое мнение о предстоящем бое между чемпионами легкого веса Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (13-1, 10 КО). Боксер считает, что американцу комфортнее боксировать в легком весе, чем украинцу, поэтому в поединке у него может оказаться небольшое преимущество. Цитирует Санта Круса Boxing News 24.

«Я хочу увидеть бой Ломаченко против Лопеса. Этот поединок меня будоражит. Я слышал, что они могут подраться на новом стадионе «Лас Вегас Рэйдерс». Они могут устроить там бой в присутствии 10 тысяч зрителей. Это противостояние дает мне надежду, что, может, и мы вскоре выйдем на ринг.

Это увлекательный бой, здесь сложно что-то предсказывать. «Лома» – замечательный боец, у него великолепные навыки, он очень хорошо двигается. Теофимо также является замечательным бойцом. Думаю, Лопес намного сильнее и крупнее, чем Ломаченко.

«Лома» поднялся с 126 в 130, а затем – в 135 фунтов. Мне кажется, Лопес выглядит в легком весе более органично. Если Теофимо поймает Ломаченко, он может потрясти его или уронить. Это будет крутой бой. Лопес обладает великолепной мощью, он взрывной. Теофимо появляется ниоткуда и ловит тебя. Он делает это очень хорошо».