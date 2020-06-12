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Сондерс может отказаться от боя с Альваресом

Сондерс может отказаться от боя с Альваресом
10:07 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм
Обновлено: 10:12 Сегодня
Британец Билли Джо Сондерс ведет переговоры о поединке с именитым мексиканцем.

Чемпион WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс рассказал о переговорах с Саулем Альваресом по поводу проведения титульного поединка.

"В данный момент я и моя команда тяжело работаем, чтобы быть готовыми к подобному варианту. Мой промоутер делает все возможное, чтобы договориться с Саулем. Но пока что никакой конкретики нет.

Мне все равно, предложат они сто, двести миллионов или же десять пенсов. Если я не сумею подготовиться к этой встрече, а команда Сауля попытается вытянуть меня на коротком уведомлении, - я не соглашусь", - цитирует Сондерса Boxing News 24.

Билли Джо Сондерс угодил в очередной скандал

Напомним, что боксеры планировали провести бой 2 мая, однако переговоры были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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Все по теме:

Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.

Автор:

Телеграф
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