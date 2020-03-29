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Билли Джо Сондерс угодил в очередной скандал

Билли Джо Сондерс угодил в очередной скандал
21:17 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боксер уже извинился и заявил, что это было шуткой.

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал видео, в котором он рассказывает, "как правильно избивать жену".

"Хочу снять небольшое видео для всех пап, мужей и парней. Коронавирус - это серьезная проблема, из-за которой мы вынуждены находиться в самоизоляции. Бывает так, что ваша старушка орет на вас. Вы пытаетесь быть терпеливыми, но после недели на карантине могут не выдержать нервы.

И тут входит она, плюется ядом вам в лицо. Нет разницы, что вы там сделали, но вы ее расстроили. В какой-то момент вы внезапно взрываетесь и бьете ее в подбородок. Она может оказаться в замешательстве. Вы этим пользуетесь и бьете еще раз левой", - заявил Сондерс.

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Видео называлось: "Как правильно бить жену в условиях карантина". Спустя время боксер удалил запись, но ролик сохранили несколько пользователей Twitter.

Сондерс уже принес извинения и заявил, что видео - шутка, а сам он никогда не поднимал руку на свою жену.

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Бокс, Видео, Новости бокса, Билли Джо Сондерс.
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