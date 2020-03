Билли Джо Сондерс угодил в очередной скандал

Обладатель титула WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал видео, в котором он рассказывает, "как правильно избивать жену".

"Хочу снять небольшое видео для всех пап, мужей и парней. Коронавирус - это серьезная проблема, из-за которой мы вынуждены находиться в самоизоляции. Бывает так, что ваша старушка орет на вас. Вы пытаетесь быть терпеливыми, но после недели на карантине могут не выдержать нервы.

И тут входит она, плюется ядом вам в лицо. Нет разницы, что вы там сделали, но вы ее расстроили. В какой-то момент вы внезапно взрываетесь и бьете ее в подбородок. Она может оказаться в замешательстве. Вы этим пользуетесь и бьете еще раз левой", - заявил Сондерс.

Видео называлось: "Как правильно бить жену в условиях карантина". Спустя время боксер удалил запись, но ролик сохранили несколько пользователей Twitter.

Billy Joe Saunders posting this video on how to hit women is just peak CTE behaviour. I dunno, maybe I’m outta line here...this isn’t even mildly amusing, domestic violence shouldn’t be. pic.twitter.com/FESRHCQOOd

— Michael Morgan (@mikewhoatv) March 29, 2020